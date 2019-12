Bijna 7.500 euro voor goede doelen in kader ‘De Warmste Week’ Geert Mertens

19 december 2019

23u28 2

7.416,57 euro verzamelde het Sint-Jozefscollege van Aarschot voor een aantal goede doelen in het kader van ‘De Warmste Week’ op Studio Brussel. Met het ingezamelde geld ondersteunen de leerlingen van de school Kommaraf, Bourok Bo Kadiom, Natuurpunt en Brotherhood.

“In de eerste graad op Bekaf vierden de leerlingen ‘de warmste dag van Bekaf’”, luidt het. “Er was een kerstbezinning en ze liepen en wandelden zeven km voor het goede doel tijdens de SAMEN-loop. Er werd droge voeding voor de vzw Kommaraf en sportkledij voor de vzw Bourok Bo Kadiom ingezameld.”

In de tweede en derde graad op het Schaluin hebben de leerlingen de voorbije weken heel wat goede doelen gesteund met allerlei verkopen, creatieve acties zoals flashmobs of waarzeggerstenten en ze hebben de handen uit de mouwen gestoken met een carwash. “Geïnspireerd door het spel ‘Fata Morgana’ kregen ze nog enkele fikse uitdagingen per jaar te verwerken en ze deden er zo last minute nog een bijdrage bij.”

“Het initiatief van leerlingen en leraren past volledig in ons opvoedingsproject”, aldus directeur Mattias Paglialunga. “De voorbije weken was er een waterval van acties, vol warmte en engagement. De projecten toonden aan dat jonge mensen zich inzetten voor mens en natuur, dichtbij huis en verder weg”.

“Een pluim ook voor de vele leraren en het ondersteunend personeel die al die wilde ideeën van de leerlingen in goede banen leidden”, zegt zijn collega Bart De Roeck. “Samen school maken met een goed doel voor ogen werd zichtbaar dankzij bijvoorbeeld wafelverkopen en sportieve uitdagingen.”