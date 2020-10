Bibliotheek heeft voortaan ook een babytheek DDH

07 oktober 2020

13u44 0 Aarschot Zaterdag 3 oktober openden ze in de bibliotheek van Aarschot een babytheek. De stad is voortaan ook een zogenaamde Boekstartgemeente, dat is een initiatief van de Vlaamse overheid, Iedereen Leest en de openbare bibliotheken om het lezen te bevorderen.

De bibliotheek omarmt het project en is er hoofdorganisator van in Aarschot. Voor de gelegenheid werd de bib omgetoverd tot een paradijs voor de allerkleinsten en het aanbod voor hen werd uitgebreid. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld): “Met de steun van Kind en Gezin, tal van lokale partners die zich inzetten voor gezinnen met jonge kinderen en het Huis van het Kind lanceren we Boekstart in Aarschot. De bibliotheek wil er samen met al deze partners een succesverhaal van maken. We willen ouders stimuleren om voor te lezen voor hun baby of peuter. Want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Lees dus samen met je kind en praat over de verhalen.”

Babytheek leent allerlei babyspullen uit

Intussen heeft de bibliotheek ook een eigen babytheek, een initiatief van Elisabeth Salaets, die zaterdag 3 oktober feestelijk werd geopend. “Daar kan je babymateriaal lenen dat je voor een korte periode nodig hebt. “Vrijwilligers zorgen ervoor dat gezinnen er terechtkunnen voor een duurzaam alternatief, want baby’s groeien snel uit hun spullen.”

Dat je veel spullen nodig hebt voor de opvoeding van je baby’s, weet ook schepen van Jeugd en Gezin Geert Schellens: “Het is niet voor iedereen evident om kwaliteitsvol materiaal te voorzien. De babytheek heeft al deze spullen: van een babybadje tot een borstvoedingskussen. Alles is kwaliteitsvol en herbruikbaar. Wie lid is van de babytheek, dat is niet hetzelfde als lid zijn van de bib, kan er materiaal lenen. Je kan er ook terecht als je bijvoorbeeld enkele keren per jaar een baby op bezoek hebt.”

De feestelijkheden gingen coronagewijs in twee tijdsblokken door. Er was een rondleiding en een werkshop maar ook Billy De Bloem, de mascotte van het Huis van het Kind, kwam op bezoek, net als Babalineke, een project van Peggy Bohmer die met poppen kinderen animeert maar hen ook iets wil bijbrengen. “ We overhandigden tenslotte de eerste twee Boekstartpakketten. Ik ben zeer blij dat deze initiatieven gestart zijn. Veel gezinnen zullen kunnen genieten van de vele voordelen”, besloot schepen van Welzijn Nicole Van Emelen.