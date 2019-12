Bib zoekt helpende handen voor het organiseren van workshops programmeren voor jongeren Kristien Bollen

16 december 2019

18u30 1 Aarschot De bib slaat de handen in elkaar met CoderDojo en organiseert binnenkort gratis workshops programmeren voor jongeren. Hiervoor zoekt de bib nog vrijwilligers.

Gratis workshop voor jongeren

Jongeren tussen 7 en 18 jaar kunnen binnenkort maandelijks in de bib terecht voor een gratis workshop programmeren. De bib werkt hiervoor samen met CoderDojo, een non- profitbeweging die wereldwijd kinderen en jongeren wegwijs wil maken in de wereld van eentjes en nulletjes. In de moderne wereld van vooruitgang en technologie wordt programmeren steeds belangrijker. Het is beter deze skills al vanaf jonge leeftijd te leren.

CoderDojo laat kinderen en jongeren op een speelse manier ontdekken door het vooral zelf te doen. Ze leren programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen... Daarnaast scherpen ze ook hun sociale vaardigheden, presentatieskills en creativiteit aan.

CoderDojo Aarschot zoekt helpende handen

De Aarschotse afdeling is op zoek naar extra vrijwilligers. Concreet zijn ze op zoek naar twee profielen. De ‘coach’ helpt de kinderen in hun digitale zoektocht en heeft een passie voor ICT. De ‘cook’ helpt met de praktische organisatie en verzorgt de administratieve en logistieke ondersteuning.

Hoe ?

Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden via de website van CoderDojo: https://www.coderdojobelgium.be/nl/vrijwilliger-worden.