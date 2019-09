Bewoonster merkt tijdig brandende droogkast op Kristien Bollen

17 september 2019

16u24 2

In een woning aan de Diestsesteenweg in Aarschot merkten deze nacht rond 1.20 uur de 81-jarige bewoonster en een vriendin die logeerde (70) net tijdig brand op en konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. De dames hadden de sterke rookgeur opgemerkt en alarmeerden de hulpdiensten. Brandweerlui hadden het beginnend vuur van de droogkast snel onder controle. Schade door roet en water bleef hierdoor beperkt tot de kelder en benedenverdieping. Beide dames bleven gelukkig ongedeerd.