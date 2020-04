Bewoners wijk Bekaf: “In volle coronaperiode voor schut gezet met verkavelingsaanvraag!” Geert Mertens

30 april 2020

06u31 0 Aarschot De bewoners van de wijk Bekaf zijn misnoegd over de nieuwe verkavelingsaanvraag die zopas in het straatbeeld verscheen. Al jaren zijn de bewoners gekant tegen de nieuwe verkaveling die een projectontwikkelaar er plant. Volgens het stadsbestuur heeft de aanvrager een aantal wijzingen doorgevoerd om te voldoen aan het wettelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) en is de stad verplicht de procedure te volgen.

Projectontwikkelaar Retim uit Gooik plant op een aan de wijk aangrenzend terrein vijf meergezinswoningen rond een openbaar domein. De bewoners zijn zo fel tegen het project gekant omdat het terrein in overstromingsgebied is gelegen. Regelmatig kampt de wijk nu al met wateroverlast. De nieuwe woningen zullen het probleem alleen maar doen toenemen, vrezen de bewoners.

“In juni 2019 hebben 115 bewoners of 95% van de omwonenden bezwaar ingediend tegen de nieuwe verkaveling”, klinkt het bij het wijkcomité. “De verkaveling werd op 18 november 2019 door het stadsbestuur ‘geweigerd’, zoals aangekondigd op de borden in de wijk. Nadien werd er door het stadsbestuur op geen enkele wijze gecommuniceerd. Op 27 april stelden we met bijzondere verbazing en ergernis vast dat er, zonder enige vorm van overleg of communicatie, plots een nieuwe aanvraag verschijnt. De tijdsperiode is vastgesteld op vier weken.”

“De hele wijk wordt op deze manier voor schut gezet”, gaat het comité verder. Het is niet zo gemakkelijk om in coronatijd het dossier te raadplegen. “Bewoners kunnen niet zomaar naar het stadhuis om het dossier te bekijken. Neen, het kan alleen op afspraak. Als het al wordt toegelaten en als het veilig kan gebeuren. Niemand van de wijk kan uiteraard afspreken of onderling overleggen. Elk persoonlijk contact is onmogelijk... We zijn verbolgen over deze gang van zaken.”

“Na de eerdere afkeuring door de stad wegens te veel afwijkingen van het geldende RUP heeft de aanvrager wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de voorwaarden in het RUP en aan de bezwaren van de omwonenden”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld).

“Het dossier ligt momenteel bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om er een beslissing over te nemen. Wij zijn als stad verplicht om een openbaar onderzoek uit te voeren binnen de wettelijk opgelegde termijnen, ook tijdens deze coronatijden. Hier kunnen wij niet van afwijken. Het zijn richtlijnen van de hogere overheid waar we ons aan moeten houden. De openbare onderzoeken over vergunningen werden hervat vanaf 25 april 2020.”

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 29 mei. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening en leefmilieu. Dit kan via 016 55 03 31 of omgeving@aarschot.be. Bezwaren en opmerkingen kunnen ook digitaal ingediend worden via het omgevingsloket.