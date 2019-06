Bewoners krijgen opnieuw verkaveling in overstromingsgebied voorgeschoteld Twee jaar na eerder voorstel volgt nieuwe verkavelingsaanvraag Geert Mertens

24 juni 2019

Exact twee jaar na het eerdere voorstel om een nieuwe verkaveling op te richten in het overstromingsgebied tussen de nieuwe sporthal van het Sint-Jozefscollege én de bestaande Bekafwijk, volgt er een nieuw openbaar onderzoek. De projectontwikkelaar heeft een nieuw voorstel ingediend. De buurtbewoners reageren verrast. “Dat gebeurt zonder enige vorm van communicatie of overleg”, klinkt het bij het comité Bekaf. Het onderzoek loopt nog tot en met 12 juli.

“Onze vorige bezwaren blijven helaas identiek”, laat het comité weten. “Een verkaveling van overstromingsgebied in woonuitbreidingsgebied is anno 2019 onaanvaardbaar, risicovol en niet-duurzaam. Het druist in tegen het ‘gezonde milieuverstand’. Het is niet conform de visie in de omzendbrieven en gaat in tegen het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We verwachten dat er in Vlaanderen sowieso een bouwstop in overstromingsgebieden wordt ingevoerd.”

Dat hun vrees terecht is, bewees de wateroverlast van 7 juni 2016. Toen stond de site in een mum van tijd onder water. Tot zelfs een halve meter op bepaalde plaatsen. “De projectontwikkelaar wil de verkavelingsgronden ophogen en keermuren plaatsen”, aldus het comité. “Dit is extra bedreigend voor wateroverlast bij de bestaande inwoners en bovendien juridisch niet toegestaan. Ook de mobiliteit baart ons zorgen. Dit werd niet onderzocht, noch besproken of gecommuniceerd.”

De aanleg van de Laakbeek, gekoppeld aan een Demerpomp die water overhevelt van het ene naar het andere gebied baart hen ook zorgen. “Het kavelgebied Bekaf is immers een laag gelegen kom. De beek zal vermoedelijk meer wateroverlast veroorzaken dan ontlasten. Hetzelfde voor de werking van de waterbuffers en vijvers. Deze kwestie moet duidelijk bestudeerd worden en een veilige oplossing bieden. Bij de vorige watertoets kreeg de Laakbeek een vernietigend negatief advies van het provinciebestuur. Ook nu ontbreekt een geïntegreerde Watertoets.”

Daarnaast hebben de bewoners ook vragen bij de aangekondigde bouwhoogte en de verhoging van de panden met een afwijking op het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). “Dit gaat zorgen voor een ongelijkheid tussen de bestaande en de nieuwe woningen. De impact van de drainage en onderkeldering moet ook onderzocht worden. Misschien veroorzaakt deze scheuren aan de bestaande woningen. Ook hierover hebben we nog geen gegevens.”

De bewoners zijn ook verbaasd over de timing. “Twee jaar na het vorige voorstel wordt er een identiek voorstel op tafel gelegd en dat gebeurt zonder ook maar de minste vorm van overleg.” Bovendien staat de vakantie voor de deur. “Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 juli. Dat is dus twee weken in het groot verlof terwijl heel wat mensen op vakantie zijn.”

Het comité is van plan om, net zoals de vorige keer, bezwaarschriften in te dienen. Hoe het huidige stadsbestuur tegenover de nieuwe verkavelingsaanvraag staat, is nog niet bekend. Wellicht wordt, net zoals de vorige keer, het openbaar onderzoek afgewacht. Het dossier kan geraadpleegd worden via het omgevingsloket.