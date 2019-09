Betaal je parkeerticket voortaan eenvoudig en snel met je smartphone Kristien Bollen

06 september 2019

18u12 2 Aarschot Je parkeerticket eenvoudig en snel betalen met je smartphone kan nu ook in Aarschot. Dankzij het Belgian Parking Register (BPR) kan je sinds kort overal in Aarschot makkelijk een parkeerticket kopen via app of sms.

Belgian Parking Register

“Wist je dat je gemiddeld 8 minuten verliest om naar de parkeerautomaat te lopen en een parkeerticket te kopen? Daarom lanceerden we onlangs het Belgian Parking Register (BPR) in Aarschot” zegt schepen van mobiliteit Annick Geyskens. “Dankzij dit gebruiksvriendelijke systeem kan je je parkeerticket eenvoudig en snel aankopen via app of sms. Zo win je tijd. Bovendien is het extra handig voor wie geen kleingeld bij zich heeft.”

Wat?

Het platform BPR laat toe dat mobiele providers hun diensten gezamenlijk aanbieden in een gemeente. Het biedt een ‘all-in service’ waarbij de gemeente geen aparte contracten meer moet afsluiten met de verschillende providers. Alle providers registreren de parkeerrechten van hun gebruikers in het centraal platform van BPR. Als parkeerder kies je zelf met welke provider je wil betalen in Aarschot: 4411, Yellowbrick, Parkmobile, EasyPark of OPnGO.

Hoe?

Je kiest voor één betaalsysteem en installeert de app daarvan. Of je stuurt een sms. In Aarschot gebruik je steeds de code ‘AAR1’. Op de stickers aan de zijkant van de parkeerautomaat vind je de juiste instructies per provider.

“Met deze klantvriendelijke aanpak willen we meer en meer mensen stimuleren om hun parkeerplaats in Aarschot mobiel te betalen”, besluit Annick Geyskens. “Op die manier willen we het leven van onze inwoners en bezoekers zo aangenaam mogelijk maken.”