Bestuurder onder invloed knalt met bestelwagen tegen elektriciteitspaal en zet straat zonder stroom Kristien Bollen

27 augustus 2020

Op de Gijmelsesteenweg is woensdagavond een bestelwagen tegen een betonnen elektriciteitspaal geknald. Door de klap knakte de paal af en een deel van de straat kwam zonder elektriciteit te zitten. Blijkbaar zorgde het incident voor een plotse stroompiek waardoor heel wat elektrische toestellen zijn stuk gegaan. De bestuurder van de Mercedes bestelwagen, een 26-jarige man uit Herselt, raakte bij het ongeval lichtgewond maar wenste geen ziekenwagen. Hij moest wel een alcohol- en speekseltest afleggen. Daaruit bleek dat de jongeman onder invloed was van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Later zal hij ook nog voor de politierechter moeten verschijnen.