Bestuurder negeert tot tweemaal toe op vier minuten tijd rode verkeerslicht Kristien Bollen

20 december 2019

In de Leuvensestraat in Aarschot, ter hoogte van de werf aan de Geenssite, had de politie melding gekregen over (zwakke) weggebruikers die zich niet hielden aan de verkeerssituatie met gevaarlijke situaties tot gevolg. Daarom hielden agenten donderdagvoormiddag er een controleactie. Om 11.22 uur merkten ze een bestuurder op die het rode verkeerslicht negeerde. Amper vier minuten later, om 11.26 uur negeerde nogmaals dezelfde bestuurder op dezelfde locatie de verkeerslichten. De politie hield de man, een 66-jarige uit Holsbeek, staande. Hij mocht zijn rijbewijs meteen afgeven voor vijftien dagen.