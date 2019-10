Bestuurder met glaasje op knalt tegen boom Kristien Bollen

28 oktober 2019

Op de Oude Mechelsebaan in Aarschot verloor zondagnamiddag rond 16.40 uur een bestuurder voor nog ongekende reden de controle over het stuur en kwam met zijn voertuig tegen een boom terecht. De bestuurder raakte bij de klap gewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven; De 40-jarige man uit Scherpenheuvel legde een positieve ademtest af.