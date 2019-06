Bestuurder (20) komt om onder trein nadat seinen op overweg niet werkten, Infrabel: “Mogelijk menselijke fout” Burgemeester Gwendolyn Rutten: “Dit had niet mogen gebeuren” Kristien Bollen kg ttr

21 juni 2019

16u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VRT NWS 424 Aarschot Aan een overweg in de Winterstraat in Langdorp bij Aarschot werd rond 23 uur gisterenavond een auto gegrepen door een goederentrein. De bestuurder kwam om het leven, twee passagiers raakten lichtgewond. Volgens getuigen waren de slagbomen niet gesloten en waren de witte lichten in werking op het moment van het ongeval. Dat meldt het Leuvense parket. Infrabel onderzoekt momenteel de piste van een menselijke fout, zo staat in een persbericht van de spoorinfrastructuurbeheerder te lezen.

Ter hoogte van de overweg met slagbomen werd de wagen gegrepen door een goederentrein. De trein is pas enkele honderden meters verder tot stilstand kunnen komen. Hulpdiensten waaronder brandweer, ambulances en een mug-team zijn meteen ter plaatse gespurt.



Een jongeman van bijna 21 jaar uit Aarschot liet het leven. Hij was de bestuurder van de auto die werd gegrepen. Zijn twee passagiers, een meisje van 18 jaar uit Herselt en een man van 21 jaar uit Aarschot, raakten lichtgewond.

Overweg bleef open

Volgens een getuige waren de slagbomen niet gesloten en waren de witte lichten in werking op het moment van het ongeval. Dit stemt overeen met de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige die door het parket werd aangesteld. Het parket stelde ook het labo en de wetsarts aan. Het onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de seinen niet werkten.

Infrabel meldt dat het mogelijk om een menselijke fout gaat. “De eerste vaststellingen op het terrein, door de technische diensten van Infrabel, sluiten een slecht functioneren van de overweg volledig uit (rode lichten, belsignaal en slagbomen). De piste die nu bekeken wordt om de oorzaak van dit drama te verklaren, is die van een menselijke fout. Een medewerker van Infrabel, die verantwoordelijk is voor de supervisie van het treinverkeer, zou een fout kunnen hebben gemaakt tijdens een specifieke procedure. Meer bepaald een procedure die toegepast moest worden tijdens het beheren van een incident van een goederentrein die in panne stond”, luidt het in een persbericht.

Het bedrijf laat weten dat het “enorm veel aandacht aan interne veiligheidsprocedures” besteedt “die een kader scheppen om ongevallen te vermijden”. Infrabel onderzoekt - in afwachting van de definitieve conclusies van het onderzoek - of het nog bijkomende stappen kan zetten om te vermijden dat een gelijkaardig ongeval zich in de toekomst herhaalt. “Wij verzekeren dat onze overwegen goed onderhouden zijn en goed werken. Dit is echt wel een zeer uitzonderlijke situatie”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Infrabel spreekt van “een zwarte dag” voor het bedrijf. “Dit drama raakt in eerste plaats de directe slachtoffers van het ongeval. Maar dit is uiteraard ook zeer pijnlijk voor de personeelsleden die hierbij betrokken zijn en van wie het de taak is om een veilig treinverkeer te garanderen op het Belgische spoorwegnet. Medewerkers die ondersteuning en begeleiding wensen, kunnen hier een beroep op doen.”

Net gisteren raakte bekend dat Infrabel ernaar streeft om zo veel mogelijk overwegen te sluiten en te vervangen door veiligere alternatieven. Zo heeft Infrabel ook plannen met de overwegen in de Opperstraat en Oudenstokstraat in Langdorp. Op korte termijn zal Infrabel de overweg in de Opperstraat afsluiten en de overweg in de Oudenstokstraat heraanleggen als fiets- en voetgangersoverweg.

Klap voor hulpverleners

Voor de toegesnelde hulpverleners kwam er nog een klap bovenop. Het dodelijke slachtoffer bleek de broer van één van de toegesnelde brandweerlui van Aarschot. De brandweerlui zette de reddingsoperatie verder maar vroegen wel de steun van de collega’s uit Scherpenheuvel.

“Had niet mogen gebeuren”

“Dit had niet mogen gebeuren, het slachtoffer kan er niets aan doen”, reageert Gwendolyn Rutten, burgemeester van Aarschot, aan VRT NWS. “Er zijn ontzettend veel vragen en hier moeten antwoorden komen. Dit is onbegrijpelijk. Je vertrouwt erop dat als je aan een overweg komt, dat de veiligheidsmechanismen dan werken. We roepen Infrabel op om dit tot op het bot uit te spitten. Dit kan niet, niet in Aarschot, nergens in Vlaanderen. Want als je niet meer op die veiligheidsmechanismen kan vertrouwen, gaat het op veel plaatsen misgaan.”

Uit een reactie blijkt dat Rutten extra veiligheidsmaatregelen wil nemen. “We gaan al twee overgangen sluiten, dat is een proefproject. Maar misschien kunnen er ook 3 of 4 toe. Er zijn hier in Aarschot veel kleine overgangen. Maar laat ons duidelijk zijn: wij staan open om verder te gaan en bijkomende maatregelen te nemen.”

Enorm verlies voor familie en vrienden

Het nieuws van het tragische ongeval lokt op sociale media tal van reacties uit van mensen en vrienden die hun ongeloof en medeleven betuigen. Ook op de plek van het ongeval kwamen al vrienden van Brent, of beter “Brekkie” voor de vrienden, langs om hun verdriet te uiten.

“Brekkie was een ongelooflijke kerel. Net hij stond telkens voor alles en iedereen klaar. Als hij kon helpen was hij er. En vooral, alles steeds met de glimlach. Brekkie was zo behulpzaam en goedlachs; plezier maken kon hij als de besten maar ook volle ernst als het moest”, zegt een van de vrienden die deze middag een stukje van de wagen omhoog hing aan de overweg met daarop de boodschap “Rust zacht Brekkie” en er een bos bloemen neerlegde.