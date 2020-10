Bespaar je de trip naar het stadhuis en druk voortaan heel wat documenten thuis af DDH

02 oktober 2020

14u05 0 Aarschot Voortaan kunnen inwoners van Aarschot heel wat akten, attesten en uittreksels opvragen via Voortaan kunnen inwoners van Aarschot heel wat akten, attesten en uittreksels opvragen via de website van de stad. Via het digitaal loket kunnen ze de documenten thuis afdrukken.

“Voor heel wat inwoners is het niet eenvoudig om tijdens de openingsuren langs te komen en daar hebben we begrip voor. Met deze administratieve vereenvoudiging willen we de dienstverlening van het departement Burgerzaken zo toegankelijk mogelijk maken. Het past ook binnen de coronamaatregelen waarbij we onze externe contacten zoveel mogelijk willen beperken”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) uit.

Schepen van Burgerzaken Annick Geyskens benadrukt dat dit niet wil zeggen dat het personeel vervangen wordt door software. “Sommige aanvragen moeten nog altijd geëvalueerd worden door een ambtenaar. Hij zal je op de hoogte houden van de stand van zaken van je aanvraag. Ook moet je nog altijd langskomen voor de afhandeling van complexe dossiers.”

Het stadsbestuur koos bij de uitwerking van het digitale loket voor de toepassing eGovFlow van Uitgeverij Vanden Broele. “eGovFlow is een digitaal loket op maat van gemeentebesturen dat burgers toelaat op een veilige en rechtsgeldige manier online een waaier aan documenten op te vragen en deze digitaal te ontvangen”, verduidelijkt schepen van Digitale Agenda Isabelle Dehond. “De toepassing werd geïntegreerd in de website van de stad en tijdens de testperiode vonden al verschillende mensen spontaan de weg naar de online aanvraag. Vanaf nu kan iedereen dus gebruikmaken van deze snelle service.”