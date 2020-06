Gesponsorde inhoud Belpop Bonanza Fietsroute bengt je langs muzikale geschiedenis van het Hageland Dirk Desmet

29 juni 2020

17u55 0 Aarschot CC Het Gasthuis en IGCS Hageland lanceren de zogenaamde Belpop Bonanza fietsroute in Aarschot en omgeving. De tocht brengt je langs plekken waar muzikale geschiedenis geschreven werd, niet alleen in Aarschot maar ook in Begijnendijk, Holsbeek, Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar. De Belpopspecialisten vertellen er je op locatie meer over via je smartphone.

Maandag werd alvast het eerste richtingsbordje geplaatst aan CC Het Gasthuis. De route is uitgestippeld door Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing) die al sinds 2013 theatershows en televisieprogramma’s maken over Belgische popmuziek. “We zijn heel blij dat ze dit voor ons hebben gedaan. Eerder maakten ze al meerdere soortgelijke routes in Vlaanderen maar dan vooral voor wandelaars, voor ons hebben ze dus een fietstocht uitgestippeld. De route neemt je onder andere mee naar het vroegere repetitiekot van Front 242 in Aarschot, de plas in Rotselaar die als decor diende voor de hoesfoto van een lp van The Scabs en naar de vroegere Johnny White club in Scherpenheuvel”, vertelt artistiek leider Maaike Vanderhaegen.

Om de fietstocht te maken heb je alleen maar een fiets en een smartphone nodig. Op de 15 locaties scan je een QR-code en krijg je het verhaal in woord en beeld. De route kan je afhalen bij het cultureel centrum en de dienst toerisme maar downloaden kan ook op route you. “Vergis je niet want de volledige route is 88 km lang en dat zijn toch best wat kilometers. Anderzijds loopt ze voornamelijk langs fietsknooppunten zodat je ze makkelijk kan inkorten en keuzes kan maken”, gaat Vanderhaegen verder.

Theatershow

De nieuwe Belpop fietsroute is eigenlijk ook een beetje de aankondiging van een event op 5 en 6 februari in CC Het Gasthuis die er perfect bij aansluit. “Jan en Jimmy hebben zich volledig ingewerkt in het muzikale erfgoed van de regio en brengen die dagen de theatershow Belpop Bonanza Aarschot, een revue over wat zich de voorbije 60 jaar heeft afgespeeld in de postcodes 3200 tot 3202. Een muzikaal geschenk voor de kasseistampers”, besluit de artistiek leider.