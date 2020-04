Bekende Vlamingen in lockdown: VRT-weerman Bram Verbruggen (33) leert drummen

Aarschot

In normale omstandigheden bereidde weerman Bram Verbruggen (33) uit Aarschot zich nu voor op 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker in Spanje. De coronacrisis besliste er anders over. Bram gebruikt de vrijgekomen tijd om zich op zijn nieuwe hobby te storten: drummen. “Met een dubbel baspedaal drummen is momenteel nog wat te hoog gegrepen maar dat komt wel!” lacht hij. Benieuwd hoe andere bekende Vlaams-Brabanders hun lockdown beleven? Lees het hier