Bekaf speeltuin is onderverdeeld in zones maar kinderen ravotten er weer DDH

01 juni 2020

17u00 2 Aarschot Nu kinderen tot 12 jaar weer mogen spelen in de speeltuinen, staat ook de poort van de grote speeltuin in de Aarschotse Bekaflaan weer open. Vanzelfsprekend gelden ook hier de voorziene veiligheidsmaatregelen, maar de vzw die zich om de speeltuin bekommert ging nog een stap verder en werkt in zones en met armbandjes.

De speeltuin werd netjes in 2 zones verdeeld en per zone mogen er 20 kinderen tegelijk binnen. Aan de ingang zitten 2 vrijwilligers van de vzw. Jenne Gentens (19) en Sanne Verbruggen (33) leggen er de regels uit en houden het aantal kinderen bij die binnen en buiten gaan. “Op die manier weten we altijd hoeveel kinderen er in de speeltuin zijn. We geven ze ook een armbandje zodat we kunnen controleren of ze in hun zone blijven”, legt Sanne uit. Van een enorme toeloop was tijdens het Pinksterweekend alvast geen sprake en de aanwezige kinderen en hun begeleiders hielden zich aan de afspraken.

Bekaf heeft ook een binnenspeeltuin, maar die blijft voorlopig gesloten. Even verderop is er wel een derde zone gecreëerd met springkastelen. “Ook daar mogen er twintig kinderen tegelijk binnen. “Voor de springkastelen betalen ouders 1 euro voor een uurtje, de 2 andere zones zijn gratis en kinderen kunnen er spelen zolang ze willen. Mensen mogen natuurlijk altijd een vrije gift doen”, gaat Jenne verder.

Omdat er geen beperking op de duurtijd staat, tenzij voor de springkastelen, riskeren kinderen niet binnen te kunnen omdat er al te veel kindjes aanwezig zijn maar daar hebben de vrijwilligers iets op gevonden. “Mensen kunnen via onze Facebookpagina een bericht sturen of ons bellen”.