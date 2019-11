Beiaardschool Mechelen bezoekt Aarschotse Vredesbeiaard Kristien Bollen

07 november 2019

17u00 0 Aarschot De leerlingen van de Mechelse beiaardschool brengen maandag 11 november een bezoek aan de Vredesbeiaard van Aarschot. De beiaardschool van Mechelen is de oudste beiaardschool ter wereld.

Zo’n 62 leerlingen, afkomstig uit 12 verschillende landen, studeren momenteel aan de Mechelse beiaardschool. De groep staat onder leiding van directeur Koen Cosaert, opvolger van beiaardier Jo Haazen. Op 11 november 2018 speelde Jo Haazen de Aarschotse Vredesbeiaard plechtig in.

Winnaar Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard

De blinde leraar Tom Van Peer is één van de leraars die de beiaardiers in spe begeleidt. Ondanks zijn visuele beperking heeft Tom de beiaardkunst op een zeer hoog niveau getild. Zo won hij in 1998 de prestigieuze Fabiolawedstrijd voor beiaard. Sinds 2012 geeft hij improvisatieles aan de Mechelse beiaardschool. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Lokeren en Puurs-Sint-Amands.

Jeugdafdeling

Sinds enkele jaren heeft de beiaardschool ook een jeugdklas die onder leiding staat van de Russische docente Elena Sadina. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen beiaard leren spelen in een aangepast programma. Ze leren ook pianospelen en vormen samen een handbellenkoor. Op de website https://kinderbeiaardklasmechelen.jimdo.com/ kan je de activiteiten van de jeugdklas terugvinden.

Kennismaking met de leerlingen

Jonge muzikanten die graag kennismaken met de leerlingen van de beiaardschool, kunnen op 11 november samen met de groep uit Mechelen de Onze-Lieve-Vrouwetoren beklimmen. Om 10.30 uur komen de beiaardstudenten samen aan de zij-ingang van de Onze-Lieve- Vrouwekerk.

Beiaardbespeling

Na de kerkdienst ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van 1914-1918 zal pastoor-deken Huub Gerits de groep in de toren vervoegen. Verwacht wordt dat de beiaard tussen 11 en 12 uur zal weerklinken.

Primeur

Sinds kort heeft de Aarschotse Vredesbeiaard er een nieuwigheid bij. Op een interactieve manier kunnen twee bezoekers samen spelen met de beiaardautomaat aan het klavier. Zo ervaren ze hoe het aanvoelt om de beiaard te bespelen. Voorkennis van muziek is niet nodig, maar gevoel voor ritme is mooi meegenomen.

De toepassing werd ontwikkeld door beiaardier Marc Van Eyck en geeft het torenbezoek een extra dimensie. De leerlingen van de beiaardschool zullen deze primeur inspelen.