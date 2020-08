Beiaardiers spelen ten dans in Aarschot, coronagewijs online te volgen DDH

07 augustus 2020

17u19 1 Aarschot De beiaard in Aarschot speelt op zondag 9 en zaterdag 15 augustus een concert, telkens met een andere beiaardier. Hij of zij krijgt het gezelschap van een trompet en saxofoon en het gebeuren wordt live gestreamd op het internet. Ze beginnen er telkens aan om 20 uur.

Bedoeling is dat de instrumenten vaak afzonderlijk spelen en waar kan aanvullend. “Voor elk concert zal een andere beiaardier onze vredesbeiaard bespelen. Op zondag 9 augustus is dat Auke De Boer uit Nederland en op zaterdag 15 augustus Kenneth Theunissen die ook in Gent en Hasselt als beiaardier fungeert. Naast de beiaardier, de saxofonist en de trompettist komt er ook nog een vierde partner aan bod, namelijk de beiaardautomaat. Deze automaat is een muzikale duizendpoot die de beiaard telkens aan het begin van het concert voor eenzelfde stuk zal bespelen, samen met de saxofoon en de trompet”, zegt Schepen van toerisme Annick Geyskens (N-VA).

Er komt daarentegen, coronagewijs, geen luisterplaats om de concerten in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk bij te wonen. “We willen uiteraard wel dat zo veel mogelijk mensen kunnen meegenieten van de beiaardplus concerten. Daarom zorgen we voor een live streaming via de Facebookpagina van de dienst Toerisme”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Wie geen Facebookaccount heeft kan de livestream van de concerten ook volgen door rechtstreeks te surfen naar een andere website. De inlogcode is telkens 3200.