Beiaardier speelt elke avond ‘You’ll never walk alone’ DDH

08 april 2020

16u59 0 Aarschot Voortaan speelt de beiaard in Aarschot elke avond om 20 uur ‘You’ll never walk alone’. Bedoeling is alle helpende handen en de pat roonheilige Sint-Rochus te eren en iedereen een hart onder de riem te steken in deze coronatijden.

Tussen donderdag 9 april en paaszondag 12 april luiden de klokken traditioneel niet maar elke avond speelt de beiaardier ‘You’ll never walk alone’ om iedereen te steunen. Het nummer werd bewerkt op de computer van beiaardier Marc Van Eyck en er werden enkele aanpassingen doorgevoerd zodat het past op de beiaard. Het nummer wordt gebracht als eerbetoon aan de zorgsector en om te tonen dat iedereen aan hen denkt. Voorlopig houden ze het op ‘You’ll never walk alone’ maar andere suggesties zijn zeker welkom voor de komende dagen en weken. Jouw suggestie is welkom op de Facebookpagina van de dienst Toerisme of op toerisme@aarschot.be.