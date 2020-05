Beemdenbrug weer open voor rolstoelgebruikers, buggy’s en bakfietsen DDH

19 mei 2020

13u48 2 Aarschot De Beemdenbrug in Langdorp, die de beide oevers van de Demer verbindt, is terug toegankelijk voor rolstoelen, buggy’s en bakfietsen.

Eén van de beugels op de brug werd dinsdag weggehaald waardoor de brug weer open is voor een breed publiek. De beugels werden aangebracht om te vermijden dat ruiters en gemotoriseerd verkeer gebruik zouden maken van de brug maar hierdoor konden ook rolstoelgebruikers, mensen met grote kinderbuggy’s en bakfietsen er niet meer over. De Beemdenbrug in Langdorp speelt een belangrijke rol in de lokale mobiliteit en is ook een belangrijke verbindingsas voor heel wat zachte weggebruikers en toeristen. Fietsknooppunt 02 ligt aan de rechteroever en de verbinding naar knooppunt 03 richting Rillaar gaat over de brug.

“We zijn bijzonder blij met deze ingreep. De Demer is een topper voor recreatie. Bruggen zijn de toegangspoort om de hele vallei te verkennen. In deze coronaperiode is de brug een druk kruispunt en daarom is afstand houden bij het kruisen de boodschap”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme van de provincie Vlaams-Brabant.