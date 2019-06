Bednetter Arne (6) volgt de Rode Duivels via speciale livestream: “Precies alsof we in het stadion zitten” Kristien Bollen

08 juni 2019

22u17 2 Aarschot Arne Dehaes (6) uit Rillaar bij Aarschot supportert net als iedereen vanavond voor onze Rode Duivels tegen Kazachstan. De meesten vanuit de zetel voor het tv-scherm, andere gelukkigen vanuit het stadion. De zieke Arne volgt vanuit zijn zetel, maar is er dankzij Bednet en een speciale livestream toch een beetje live bij.

Arne kreeg begin november de diagnose: kanker. “Zes maand kon hij niet naar school” zeggen zijn ouders Tine Vanhoutvin (37) en Bart Dehaes (46). “Zes maanden in en uit het ziekenhuis voor zijn behandeling. Gelukkig kon hij toch via Bednet de lessen volgen en bleef zijn achterstand héél miniem. Intussen is Arne aan de beterhand en kan hij al wat halve dagen terug naar school. Het tempo is hij nog niet echt gewoon en in de namiddag is Arne aan slaap toe. Toch moet Arne zijn jaar niet overdoen, dat allemaal dankzij Bednet”, loven de ouders het initiatief.

Rode Duivels & Bednet

De Rode Duivels steunen het initiatief Bednet. Maar zij krijgen ook de steun van hen. Arne supportert vanavond, net als enkele lotgenoten van Bednet, de Rode Duivels via een speciale live-stream. Arne volgt de wedstrijd gespannen vanuit de zetel thuis, maar met zijn Bednet-computer op de schoot. “Wij maken vanavond ook deel uit van de talrijke supporters in het stadion. Tussendoor kom ik live in beeld op het grote scherm tussen de talrijke supporters in het stadion”, zegt de trotse jonge knaap.

Broer en zus “profiteren mee” van meet and greet

Dinsdag mocht Arne, samen met enkele andere Bednetters de open training van de Rode Duivels bijwonen. Nadien was er ook nog een ‘meet and greet’ met zowat alle Duivels. Iets waarop Arne maar al te graag op inging. Zijn zus Anke (13) en Jelle (10) gingen maar al te graag mee. “Ach, ik vond dat dat moest kunnen” zegt grote zus Anke. “De periode dat Arne ziek was, was soms wel wat moeilijk. Iedereen vroeg steeds naar Arne, nooit naar ons. Enerzijds wel leuk dat vele mensen bezorgd zijn om hem, maar soms wel wat vervelend.” Iets wat de papa meteen beaamt. “Die zes maanden hebben Anke en Jelle ons eigenlijk veel moeten missen. Alles draaide werkelijk om Arne. Niet makkelijk natuurlijk zo steeds in en uit het ziekenhuis. Toch hebben ze nooit, maar dan ook nooit over geklaagd. Uiteraard mochten ze dan ook mee naar die unieke gelegenheid om onze Rode Duivels van dichtbij te mogen zien”

3-1

Heel het gezin supportert dus mee voor onze Rode Duivels. Eén ding is zeker : vanavond vieren ze een overwinning. Eén grote held of idool bij de Duivels heeft Arne niet. “Ach, als ze maar winnen.” lacht Arne. “Dat doe je niet in je eentje hé, maar met de hele ploeg... Ik denk dat ze gaan winnen met 3-1.” Terwijl Arne fier vertelt hoe hij met onder meer Lukaku, Mertens, Courtois, Hazard en onder meer een praatje maakte met Martinez en vooral handtekeningen verzamelde, kleuren de wangetjes van Anke wel wat rood. Duidelijk heeft zij dus wel een idool tussen onze Rode Duivels ? “Dries Mertens”, gniffelt ze.