Bedenker van de huiskamerquiz in de bloemen gezet door de gezinsbond DDH

16 mei 2020

15u40 2 Aarschot De gezinsbond zette vrijdag Stefaan Andries (55) in de bloemetjes. Andries is de man achter de wekelijkse huiskamerquiz die hij, vanuit zijn eigen kot, nu al weken organiseert. Recent kreeg de quiz ook een nationale editie op HLN.be.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin wilde de gezinsbond vrijdag mensen eren die zich inzetten voor gezinnen in deze coronatijden. Iedereen kon via hun website mensen nomineren en dat leverde 230 kandidaten op. “Van de handige tips die de school deelt, de online trainingsschema’s van de atletiekclub, de leuke opdrachten van de dansjuf, de zoektochten van de jeugdbewegingen, de buurt die samen van op afstand zingt voor een jarig meisje tot de enthousiaste onthaalouders die de kinderen nog altijd opvangen”, leggen ze uit op hun website.

Uiteindelijk werden er 120 mensen geselecteerd die vrijdag verrast werden met een duurzame plantenbak, onder hen dus ook Stefaan Andries. Aarschot won in 2013 het tv-spel ‘De slimste gemeente’ en Stefaan was toen de man die de ploeg samenstelde. Sinds enkele weken organiseert hij elke zaterdagavond via Facebook een quiz waaraan intussen om en bij de 10.000 mensen deelnemen. “Natuurlijk is dat een zeer leuke attentie maar ik doe dat niet alleen. Het grootste deel doe ik zelf maar ik word bijgestaan door zeven mensen en het doet mij plezier dat die allemaal even enthousiast zijn want zonder hen zou ik het niet elke week kunnen waarmaken”, reageert Stefaan.