Bedenker van Aarschotse huiskamerquiz trekt door het land met nieuwe Camperquiz, elke vrijdag live te volgen op HLN.be DDH

01 juli 2020

15u23 0 Aarschot Aarschottenaar en bedenker van de huiskamerquiz Stefaan Andries komt met een nieuw concept op de proppen. Vanaf vrijdag speelt hij wekelijks ergens in het land de zogenaamde Camperquiz. Iedereen kan meedoen en elke quiz wordt gestreamd via HLN.be. De eerste editie gaat vrijdag door in Durbuy in Chalet Bru.

Tijdens de lockdown speelde Stefaan 10 weken lang de huiskamerquiz waar tot tienduizend mensen aan deelnamen. “Bij de nationale editie van 2 mei op HLN.be was het zelfs een veelvoud hiervan. Na tien keer vond ik het goed geweest maar intussen zijn de batterijen weer opgeladen en heb ik iets nieuws bedacht. Een zomer lang spelen we de Camperquiz vanuit verschillende toeristische locaties in het hele land en ook daarbuiten. De eerste gaat door op vrijdag 3 juli in Durbuy waar de camper zal staan aan Chalet Bru. De tweede editie is op vrijdag 10 juli en dan is mijn thuisstad Aarschot aan de beurt. De weken erna liggen de locaties nog niet helemaal vast maar ik weet dat er al heel wat steden interesse hebben om de quizcamper te verwelkomen. In totaal zullen er 9 edities zijn”, zegt Andries.

De quiz bestaat uit 45 vragen en duurt zo’n 45 minuten. “We maken de vragen zodanig dat de quiz toegankelijk is voor iedereen. We gaan ook werken met gasten die de quiz mee presenteren, of ter plaatse of via het internet. Het doet mij ook veel plezier dat de quiz een van de challenges wordt waarmee HLN deze zomer uitpakt. Zo wordt alles gestreamd via HLN.be. Ik kijk er naar uit en kan amper wachten om eraan te beginnen”, besluit de bedenker lachend.