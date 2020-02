Batman als directeur? Dat kan alleen met carnaval DDH

20 februari 2020

15u15 0 Aarschot Het Sint-Jozefscollege in de Bekaflaan viert nu al carnaval en ook de directeur doet graag mee. Directeur Bart Roeck verkleedde zich voor carnaval als Batman om samen met zijn leerlingen het “feest van de zotheid” te vieren, maar hecht vooral belang aan een goede band met zijn leerlingen.

In het Sint-Jozefscollege in Aarschot vieren ze graag feest. De leerlingen van de lagere school en van de eerste graad in het middelbaar waren dan ook heel blij dat ze zich mochten verkleden tijdens de les en ook de directeur deed mee. “Als we iets organiseren, ben ik graag betrokken. ‘School maken doen we samen’ is voor ons geen holle slogan. Hier kan het nog, als ze ouder worden willen ze dit niet meer doen”, zegt directeur Bart Roeck. Volgens de directeur helpt dit om dichter bij de studenten te staan. Naast carnaval zijn ze in de school ook bezig met de week tegen pesten. “We installeerden onder andere een brievenbus waar kinderen leuke berichtjes naar mekaar kunnen sturen. Bedoeling is dat ze mekaar complimenten sturen en de bus zit best vol”, besluit de directeur.