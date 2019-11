Basketbalclub GSG Aarschot zoekt versterking voor nieuwe meisjesploeg Geert Mertens

06 november 2019

11u31 0

Basketbalclub GSG Aarschot speelt dit seizoen met een gloednieuwe meisjesploeg: de M12A. Op dit moment zijn ze met een tiental spelertjes tussen de 10 en 12 jaar. De ploeg droomt ervan om in het voorjaar van 2020 een meisjestornooi ‘Girls got game’ te organiseren. In juni 2019 beleefden de meisjes al een eerste sportieve hoogtepunt: ze mochten mee oplopen tijdens de oefeninterland van de Belgian Cats, net voor ze naar het Europees kampioenschap vertrokken.

“GSG Aarschot wil graag initiatieven blijven nemen om de instroom van meisjes te verhogen en de uitstroom te beperken”, klinkt het. “Zo werd er al een promotiefilmpje ‘Girl power’ gemaakt én vond er een girls only-training plaats. Op termijn willen we deze jonge meisjes laten doorstromen om een volwaardige damesploeg mogelijk te maken.”

Trainer Kim Willems ontfermt zich over de junior damesploeg. “De vorige jaren speelde hij al geregeld kampioen met zijn ploegjes.”

De meisjes maakten ook een promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FY9az3QCv68