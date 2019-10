Bart Den Hondt (CD&V) legt eed af als gemeenteraadslid Kristien Bollen

10 oktober 2019

21u08 1

Sportspecialist Bart Den Hondt (40) uit Rillaar legde donderdagavond de eed af als gemeenteraadslid voor CD&V in Aarschot. Den Hondt volgt voormalig schepen Steven Omblets op die verhuisde naar buurgemeente Rotselaar.

Nadat voormalig schepen Steven Omblets zijn vertrek uit de actieve Aarschotse politiek aankondigde naar aanleiding van zijn verhuis, moest CD&V Aarschot op zoek naar waardige opvolging. “Het is niet makkelijk om een politieke klepper als Steven Omblets te vervangen”, erkent CD&V fractieleidster Nele Pelgrims. “Gelukkig hebben we binnen ons team veel getalenteerde jonge mensen die klaar staan om vol enthousiasme aan de slag te gaan”.

CD&V-voorzitster Rozane De Cock is blij met het engagement van Bart Den Hondt: “Bart is als sportleerkracht en oprichter van vzw High Five onze sport- en jeugdspecialist bij uitstek. Bart heeft bovendien al ervaring in de gemeenteraad en kent zijn dossiers”.

Door het mandaat van Bart in de gemeenteraad, schuift Dries Van Horebeek door naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Dries is jong en dynamisch en luistert oprecht naar wat er leeft bij de mensen in Aarschot’, onderstreept Nele Pelgrims. “De ideale kandidaat dus voor het Bijzonder Comité”.