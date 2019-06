Barbier scheert bewoners voor vaderdag Geert Mertens

08 juni 2019

12u38 6

Omdat ook vaders wel eens verwend willen worden, organiseerde het Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Rillaar een vaderdagactiviteit voor hun mannelijke bewoners. Barbier Kevin Van Nuffelen van Scissors on the road kwam langs en schoor de baarden van de mannelijke bewoners op een traditionele manier.

“Eerst konden de bewoners genieten van een lekker glaasje in het bruine café”, zegt animatrice Sofie Van Hoovels van het woonzorgcentrum. Daarna mochten ze plaatsnemen in de stoel van de barbier waar ze met een scheermes onder handen werden genomen. “Op die manier willen we onze mannelijke bewoners eens extra in de watten leggen”, klinkt het.

En het scheren werd gesmaakt. Barbier Kevin mocht van de bewoners wel meerdere keren langskomen!