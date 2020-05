Barbier Marijn maakt baardproof mondmasker DDH

17 mei 2020

13u07 24 Aarschot Barbier Marijn Boschmans (34) opent maandag zijn kapperszaak Marijn Barbier in Aarschot en heeft zelf een gezichtsmasker ontworpen. “Een baardproof exemplaar want voor mensen met een baard is het onmogelijk om te werken met de bestaande maskers”.

Marijn werkt alleen op afspraak en staat ook alleen in zijn zaak. Hij voorziet dan ook weinig problemen wanneer hij morgen weer open mag doen. Alleen het werken met een bestaand gezichtsmasker zag hij niet zitten. “Ik heb een vrij lange baard, zo’n 12 centimeter, en die bestaande gezichtsmaskers kan je dan echt onmogelijk op een goede manier dragen. Telkens weer schoof het omhoog omdat er onderaan te weinig speling was. Samen met naaister Ida bedachten we een alternatief dat wel goed zit. Vergelijk het met een bandana waarbij het masker tot onder de kin doorloopt en de baard dus mee opneemt. Op die manier blijft het mooi zitten en lukt het wel”. In het masker kan ook een wegwerpfilter worden geplaatst want daarvoor is de nodige ruimte voorzien. “Het masker sluit ook mooi aan op het gezicht en als je het mij vraagt is het design ook wat stoerder en mannelijker”, legt de barbier uit die de komende weken veel werk heeft. “Mijn agenda zit intussen vol tot half juni. Na elke klant neem ik de tijd om al het gebruikte materiaal en het meubel te ontsmetten”.

Wanneer andere mensen met een baard interesse hebben in het baardproof exemplaar mogen ze Marijn contacteren via zijn website die zondagavond online gaat. “Dat ze het zeker laten weten en dan zien we wel hoe we er extra kunnen maken. Desnoods vraag ik extra naaisters”, besluit hij lachend.