Baby Leon maakt tijdens de lockdown dit viergeslacht in Langdorp compleet: “We zaten dagenlang opgesloten op een ziekenhuiskamer” DDH

15 juli 2020

16u22 2 Aarschot Met de geboorte van zoon Leon is het viergeslacht van de familie Vermunicht in Langdorp een feit. De jongste telg werd geboren in volle lockdown en heeft nu al een eigen liedje, gecomponeerd door een vriend van het gezin.

Overgrootvader Frans (89) en grootvader Ronny moesten lang wachten om de kleine Leon in hun armen te kunnen sluiten, want door corona moesten ze eerst thuis blijven, en daarna de kleine bewonderen vanachter glas. Nu dat eindelijk wel kan, zijn ze des te trotser, net als papa Leon (32) en mama Anke (34).

“Ze zeggen altijd dat het iets speciaals is, maar je snapt het pas echt wanneer je zelf papa wordt. Het is onbeschrijflijk wanneer je dat kleine wonder in je armen hebt.” Baby Leon werd geboren op 4 april rond 22 uur, midden in de lockdown. “Ik heb, samen met Leon en mijn vriendin, dagenlang opgesloten gezeten in een ziekenhuiskamer. Zelfs een cola halen aan de automaat mocht niet. Toen de grootouders en overgrootvader naar het ziekenhuis mochten komen, moesten ze naar Leon kijken vanachter glas. Hun trieste blik zal ik nooit vergeten, maar het kon niet anders”, vertelt papa Jef.

Mooie toekomst

De fiere papa droomt nu al van een mooie toekomst voor zijn zoon. “Als ik mag kiezen mag hij bij Barcelona gaan voetballen (lacht), maar natuurlijk kiest hij zelf. Wij laten hem zeker volledig vrij daarin.” In de familie waren er al kleinkinderen, maar Jef is de enige jongen en kon dus ook als enige voor een viergeslacht zorgen. “Het is erg fijn, ook de attentie van een vriend doet me veel plezier. De man van een collega van mijn vriendin heeft een band en schreef een nummer voor Leon. Later hebben we veel verhalen te vertellen aan die kleine vent.” Het gezin had een uitgebreide babyborrel voorzien met maar liefst 200 genodigden, maar dat kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. “Geen nood, bij zijn eerste verjaardag geven we gewoon een groot feest voor al die mensen”, besluit de papa.

Het liedje dat de vriend maakte willen we u niet onthouden. Onderstaand een fragment.



