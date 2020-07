Autonome gemeentebedrijven gaan samen DDH

14 juli 2020

17u28 0 Aarschot De stad Aarschot brengt de twee bestaande AGB’s, zeg maar Autonome Gemeentebedrijven, samen tot één geheel. AGB Het Gasthuis en AGB Aarschot vormen voortaan één gemeentebedrijf.

De twee AGB’s werkten voor de stad Aarschot en het bleek ingewikkeld dat alle goederen en diensten verdeeld waren over de twee. Een AGB is een Autonoom gemeentebedrijf dat goederen en diensten aabiedt zoals bijvoorbeeld ticketverkoop of het verhuren van een zaal.

Burgemeester Gwendolyn Rutten:“AGB Het Gasthuis en AGB Aarschot vormen vanaf nu één Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot. Er zijn geen zichtbare gevolgen voor de inwoners van Aarschot. De fusie zorgt er wel voor dat het bestuur efficiënter kan werken en de administratie eenvoudiger verloopt.”