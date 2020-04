Artiest Jente Pironet (Portland): “Slechtste timing, maar we denken na over creatieve oplossingen!” Geert Mertens

18 april 2020

21u02 0 Aarschot Vorige zomer stond Jente Pironet met zijn groep Portland op zowat elk groot festival: van Rock Werchter tot Pukkelpop. Hij dacht zich dit jaar opnieuw klaar te maken voor een rijkgevulde zomer vol optredens, maar corona besliste er anders over.

“Ik wil het niet dramatiseren”, zegt hij. “We zijn geen slachtoffers van een tsunami of aardbeving, maar ik moet er ook niet flauw over doen: het is wel degelijk een drama. Ik leef sinds kort volledig van mijn muziek, ben pas verhuisd en had veel plannen. Laten we zeggen dat de timing simpelweg niet slechter kon.”

De debuutplaat van Portland is uit sinds oktober vorig jaar. “Het was de bedoeling om, in ons momentum, tussen de 10 en de 15 festivals te spelen”, gaat hij verder. “Van Dranouter tot Lokerse Feesten, van Rock Herk tot Lattitude Festival in Engeland. Ik hoop nog altijd dat er festivals gaan plaatsvinden in september zoals Crammerock bijvoorbeeld.”

Wat hij de komende maanden gaat doen? “We gaan proberen te overbruggen op een creatieve manier, maar daar kan ik momenteel nog niets over vertellen”, voegt hij eraan toe. “Daarnaast zullen we op zoek moeten gaan naar plaatsen waar we heel beperkt kunnen spelen, maar daarvoor is het afwachten tot het duidelijk is wat voor kleinere evenementen er nog zullen mogen plaatsvinden en of we onze show daarop kunnen afstemmen.”