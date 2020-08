Andere locatie en heus kermisdorp voor Aarschot Kermis Kristien Bollen

19 augustus 2020

19u29 3 Aarschot Zoals de traditie het wil, zal Aarschot Kermis ook dit jaar kunnen plaatsvinden, zij het toch ietsje anders. De stad treft immers de nodige maatregelen, en de ingrijpendste daarvan is misschien wel de andere locatie. Die is nodig om voldoende ruimte tussen de kermisgangers te bewaren. Verder geldt er ook een mondmaskerplicht en zijn er voorzieningen om je handen te wassen en te ontsmetten. Elke standhouder treft ook specifieke veiligheidsmaatregelen.

De attracties en eetkramen staan traditioneel op de Grote Markt en de Bonewijk. “Maar in de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Er is te weinig ruimte op de pleinen en in de omliggende straten om voldoende afstand te kunnen bewaren. Daarom verhuist de kermis dit jaar naar parking Centrum in de Demervallei. Concreet gaat het over de parkeerrijen tegenover het politiekantoor, uitgezonderd de laatste twee van de blauwe zone die aan het busperron grenzen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten.

Afgebakende zone

“Omdat het een afgesloten zone is, kunnen we het aantal aanwezigen op het kermisterrein steeds goed opvolgen. Op die manier kunnen we de ingangen afsluiten zodra het maximum aantal van 200 bezoekers is bereikt. We vinden het uiterst belangrijk dat bezoekers zich veilig voelen en dus stellen we enkele duidelijke regels. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is een mond-neusmasker verplicht. Er geldt ook een rookverbod. Bij het binnenkomen en verlaten van de kermis ontsmet iedereen de handen. Binnen het kermisterrein kan je je handen ook wassen in de sanitaire ruimte. Iedereen houdt steeds voldoende afstand. Naast deze algemene regels voor het kermisterrein zal elke standhouder zelf een reglement uithangen, bijvoorbeeld met betrekking tot de looplijnen aan zijn of haar kermisattractie. We vragen dan ook om al deze regels te respecteren, voor jezelf en ook voor anderen”, beklemtoont de burgemeester nog.

“Naast veiligheid voorzien we ook gezelligheid, met sfeerverlichting en opvallende in- en uitgangen, zoals op een festivalterrein”, vult schepen van Kermissen Geert Schellens nog toe.

Aangepaste verkeersregeling

“De kermis vindt plaats van 22 tot 31 augustus, maar de voorbereidingen en de aangepaste verkeersregeling zijn al aan de gang. Aangezien het kermisdorp zich op parking Centrum situeert, zal een gedeelte van de parking - waaronder ook een gedeelte van de blauwe zone - niet beschikbaar zijn. Bezoekers van ons stadscentrum kunnen uiteraard nog terecht op het overige gedeelte van de parking. Wie snel iets wil afhalen bij onze handelaars, kan gebruikmaken van de parkeerplaatsen voor kortparkeerders”, zegt shepen van Mobiliteit Annick Geyskens. “In overleg met De Lijn verplaatsen we de bushalte. De Lijn zal tijdelijke haltes voorzien langs de afritten van de ringweg. De bussen zullen tijdens de kermisperiode dus geen halt houden op de parking.”