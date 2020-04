Amélie (6) schopt ons een geweten in coronatijden: “Toen ze kleuter was, kon ze zich ook al opwinden over foutgeparkeerde wagens” Dirk Desmet

13 april 2020

18u28 8 Aarschot De zesjarige Amélie Demeyer uit Gelrode maakt indruk op sociale media. In een filmpje op Facebook maakt ze zich een beetje boos op alle mensen die de coronaregelgeving niet respecteren. “Is dat nu zo moeilijk om anderhalve meter afstand te houden?” vraagt ze in het filmpje dat niemand onberoerd kan laten.



Hartverwarmend is het om Amélie aan het woord te horen. “Ik denk dat wij eens moeten babbelen”, begint ze haar filmpje. “Ik heb weer van alles gezien op Facebook, en dat was niet goed hoor. Heel veel mensen die zo dicht bij elkaar zaten. Ik zou dat ook willen met mijn vriendjes, heel dicht bij elkaar in de speeltuin en op school, maar dat gaat niet. Ik moet ook maar alleen in het bosje hier wandelen, heel dicht bij mijn deur”.

Schrik om mensen te verliezen

Ook al is Amélie pas zes jaar oud, wat ze vertelt raakt eenieder en getuigt van een groot verantwoordelijkheidsgevoel. “Ze heeft dat altijd al gehad. Toen ze in de eerste kleuterklas zat, ging ik haar op een dag afhalen en maakte ze zich boos omdat er een wagen fout geparkeerd stond. Sinds de coronacrisis uitbrak is ze er fel mee bezig. Afgelopen weekend zag ze op facebook een foto van mensen die in Scherpenheuvel dicht op mekaar stonden en stelde ze zich de vraag waarom die niet luisterden. Ik zei haar dat als mensen zo verder doen we nog veel langer binnen gaan zitten en wanneer we even later in het bos gingen wandelen, kwam ze er op terug. Ze had angst dat straks ook de supermarkten dicht moeten en we dan onze eigen dieren zouden moeten doden om voedsel te hebben. Eerder hadden we al eens een grappig filmpje gemaakt over de coronaproblematiek en ik vroeg haar of ze nu eens serieus wilde vertellen wat ze ervan dacht. Dat zag ze meteen zitten” vertelt mama Titiana Depireux

Waarom Amélie zoiets wilde doen? “Ik ga heel graag naar school en mis mijn vriendjes. Ik turn ook heel graag en zou binnenkort deelnemen aan wedstrijden maar dat kan nu allemaal niet. We kregen van de school een werkbundel en die heb ik al helemaal gemaakt. Turnen doe ik nu dan maar thuis in de tuin. Ik hoop dat mensen de regels nu gaan naleven zodat ik binnenkort weer buiten mag. Als ik iemand zie die te dicht bij iemand anders komt, zal ik het zeggen hoor. Ik ken een mevrouw die 91 jaar oud is en ik heb echt schrik dat ze zou sterven door het virus”.

Pienter kind

Dat Amélie zoiets doet, hoeft niet te verbazen. Voor haar leeftijd is ze bijzonder pienter. “In september moest ze naar het laatste kleuterklasje maar de school stelde toen voor om haar meteen naar het eerste leerjaar te laten gaan. Amélie zag dat aanvankelijk zitten en haar resultaten waren zeer goed. Uiteindelijk mistte ze haar klasgenootjes van vroeger, geraakte ze in paniek en kreeg ze angst. We hebben uiteindelijk gevraagd om haar toch weer naar de kleuterklas te laten gaan”, vertelt de mama die met de boodschap van haar dochter hoopt door te dringen tot de minderheid van de bevolking die nog altijd de regels aan hun laars lapt. “Hopelijk kan een kind van zes bereiken wat veel geleerden niet kunnen en blijven we nu eindelijk allemaal in ons kot”.

We wilden u de versie van het filmpje dat mama en Amélie eerder maakten niet onthouden.



