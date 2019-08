Ambiance in de tuin van ‘t Hof Geert Mertens

30 augustus 2019

In de tuin van arbeidszorgproject ‘t Hof in Langdorp vindt zaterdag 31 augustus ‘Ambiance in den Hof’ plaats. Voor de vierde keer op rij wordt het grote tuinfeest voor jong en oud georganiseerd. De deuren openen om 16.30 uur.

Op het programma staat om 17 uur een initiatie linedance voor groot en klein. Vanaf 19 uur zijn er optredens van Born on Sundays en een gastoptreden van The Romeo’s 2. Afgesloten wordt met een dj-set van DJ Hassan.

Vzw ‘t Hof is een herberg met een winkeltje in hartje Langdorp en biedt, in samenwerking met Apojo Aarschot, werk aan personen met een beperking.