Ambassadeur van Ierland doopt Langdorpse pub Dubh-Linn tot haar nieuwe stamcafé Tom Van de Weyer

25 mei 2019

11u20 5 Aarschot Helena Nolan, de ambassadeur van Ierland in België, beklom vrijdag de kerktoren van Aarschot en vond nadien in Wolfsdonk (Langdorp) haar nieuwe stamcafé. Dubh-Linn is authentiek Iers en haar favoriete band treedt er in december op.

Nolan was vrijdag in Aarschot, waar ze de Vredesbeiaard kwam bezoeken. Ze had de 250 treden in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk beklommen om de klok te zien waarop haar naam stond en die van vele andere sponsors.

Het stadsbestuur had voor deze plechtigheid ook Christophe Van Rompaey uitgenodigd, de Aarschotse ambassadeur van Ierland. Hij heeft al 19 jaar de populaire Irish pub Dubh-Linn. “Ik was zeer vereerd. Toch kon ik niet komen, want ik moet natuurlijk mijn zaak open houden. Daarom stelde ik voor dat Nolan hier eens langskwam. Ze vond dat een uitstekend idee.”

Toen ze binnenkwam voelde Nolan zich meteen thuis. Dubh-Linn is immers authentiek ingericht. Haar entourage dronk een Guinness van het vat, maar Nolan is geen bierdrinker en bestelde een gin-tonic. “Ik schonk een Spaanse gin, die erg in de smaak viel”, zegt Christophe. “Ze komt zeker nog eens terug met haar man en kinderen. Tegen dan zal ik zorgen dat ik enkele uitstekende Ierse gins in huis heb.”

“In december komt ze alleszins terug. Ze sloeg steil achterover toen ik vertelde dat de Hothouse Flowers hier komen optreden, al voor de derde keer. Het is haar favoriete band en één van de grootste uit Ierland.”