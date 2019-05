Ambassadeur van Ierland bezoekt Aarschotse klok die haar naam draagt Tom Van de Weyer

24 mei 2019

18u16 9 Aarschot De Ierse ambassadeur Helena Nolan bezocht vrijdag de Vredesbeiaard van Aarschot. Nolan is één van de sponsors wiens naam op de klokken staan. Haar bezoek past in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden.

Nolan werd in het stadspark verwelkomd door schepen van Toerisme Annick Geyskens (N-VA). In de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd de ambassadeur rondgeleid door stadsgids Marc Dillen. Pastoor Huub Gerits toonde zijn schatkamer. Vervolgens trok Nolan haar wandelschoenen aan om de 250 treden te nemen naar de nok van de klokkentoren.

Nolan was één van de eerste meters van het beiaardproject. Haar naam staat dan ook mee op de grootste beiaardklok. Ook de ambassadeurs van Japan en het Verenigd Koninkrijk en de burgemeester van het Duitse Solingen staan op de klok gegrift.

“Bij de officiële inhuldiging op 11 november vorig jaar kon ik er helaas niet bij zijn, wegens andere verplichtingen. Het doet toch iets om mijn naam hier terug te vinden”, zegt Nolan. “Toen het Aarschotse Beiaardcomité me vroeg om meter te worden heb ik meteen toegezegd. Ik heb trouwens een stukje grond uit Flanders Fields meegenomen naar Dublin.”

“Ierland en Vlaanderen hebben een band als het op beiaards aankomt”, vertelt Nolan. “Ierse monniken introduceerden klokken in België. Tijdens de oorlog in 1916 was er in de Ierse kathedraal van Cobh geen beiaardier beschikbaar om het instrument te bespelen. De Antwerpenaar Staf Gebruers werd de beiaardier van het Ierse Cobh. Zijn nakomelingen nemen die taak nog steeds op zich.”

Aarschots beiaardier Marc Van Eyck speelde voor Nolan het nationale volkslied van Ierland en het lied Captain O’Kane uit de 17de eeuw, dat in het vaste repertoire zit van de Vredesbeiaard.

De klokken hebben ruim een half miljoen euro gekost en er galmde heel wat kritiek onder de bevolking. N-VA stemde destijds tegen het project. “Nu ze er hangen moeten de klokken maar zo vaak mogelijk luiden”, vindt schepen Geyskens. “We gaan de trouwhymne beschikbaar stellen voor koppels die huwen in de kerk en werken met de dienst Toerisme een programma uit.”

“Wekelijks klimmen verschillende groepen naar de toren om de klokken te bekijken”, zegt pastoor Gerits. “Het zijn vooral scholen en zelfs beiaardtoeristen uit het buitenland. Onlangs ontvingen we studenten uit Sint-Petersburg die een opleiding volgen tot beiaardier.”