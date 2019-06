Ambassadeur naar huldiging R.A.F.-vliegeniers Geert Mertens

06 juni 2019

De ambassadeur van Australië brengt zaterdag 15 juni een bezoek aan de graven van de R.A.F.-vliegeniers op het kerkhof aan de Sint-Pieterskerk in Langdorp. Die dag vindt er een plechtigheid plaats ingericht door het Koninklijk Verbond der Veteranen van Z.M. Koning Leopold III afdeling Hageland. Ook afgevaardigden van de ambassades van Engeland, Nieuw-Zeeland en Denemarken zijn van de partij. De vliegeniers vielen boven Langdorp op 22 juni 1943.

Om 9 uur staat er een ontvangst van de afgevaardigden in zaal Demervallei op het programma. Om 9.40 uur vertrekt de stoet richting de Sint-Pieterskerk. Om 10 uur wordt er een mis opgedragen ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Om 10.45 uur volgt een hulde aan de graven. Afgesloten wordt er met een receptie in zaal Demervallei. Iedereen is welkom.