Altijd al mensen willen rondleiden in de stad? In september start tweejarige cursus van de gidsenbond DDH

22 juni 2020

13u59 0 Aarschot De Aarschotse gidsenbond wil graag jongere gidsen aantrekken en start daarom met een cursus. De lessen starten begin september, het eerste jaar is een gemeenschappelijk basisjaar, het tweede spitst zich specifiek toe op het gidsen in het Hageland.

“In het gemeenschappelijk basisjaar verwerven de studenten kennis rond onder andere toerisme, communicatie, kunst, geschiedenis, natuur en landschap. Het tweede jaar worden ze klaargestoomd om regiogids te worden in het Hageland. Naast het aanleren van specifieke gidsvaardigheden bezoeken ze dan uitgebreid de regio en wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen en het geven van een originele gidstoer”, vertelt voorzitter van de Aarschotse gidsenbond Louis Peeters (71).

Zelf gidst Louis al 15 jaar en zorgt hij regelmatig voor een speciale insteek tijdens het gidsen. Verkleed als zogenaamde ‘Kasseistamper’ loodst hij de mensen langsheen de mooiste plekjes van de stad. “Kasseistampers waren zo’n beetje de wachters van vroeger maar omdat die liever in de kroeg zaten moesten ze op regelmatige basis op de grond slaan met hun lans en op klompen lopen. Op die manier wist iedereen dat ze hun ronde deden. Het leek mij leuk om te gaan gidsen in de kostuums van toen en op die manier ben ik daarmee begonnen. Mensen vonden dat leuk en ik ben het blijven doen. Als gids moet je het publiek ook animeren en boeien, dan blijven ze beter bij de les”.

Jongere gidsen zijn ook mensen van 50

Volgens hem is er dringend nood aan nieuwe en vooral jongere gidsen. “Let op, met jonger bedoel ik ook mensen rond de 50 hé (lacht). Echt jonge mensen aantrekken is vandaag de dag niet simpel. Wij zijn momenteel met acht waarvan vier ouder dan 70 zijn. De vier anderen zijn jonger maar twee van hen hebben niet zo veel tijd en kunnen dus niet zo vaak worden ingezet. Ik ben nu 71 en binnen enkele jaren zie ik mij dit ook niet meer doen. Het voorzitterschap wil ik nog voor mijn rekening nemen tot mijn 75 maar dan is het welletjes geweest. Ik zal daarna nog wel af en toe eens gidsen maar niet op regelmatige basis. De nood aan nieuw bloed is zeker aanwezig en daarom organiseren we deze cursus”.

Om lid te worden van de gidsenbond moet je dus eerst de lessen volgen maar je moet ook affiniteit hebben met de stad of zijn deelgemeenten. Dat wil zeggen je bent er geboren, je woont er of je bent actief bij een Aarschotse culturele vereniging. De cursus wordt gegeven in CVO De Oranjerie en de inschrijvingen zijn beperkt (voorlopig is er nog genoeg plaats). Door de coronamaatregelen is inschrijven nog niet mogelijk maar je kan wel al je interesse laten blijken door te mailen naar wendy.pollet@deoranjerie.be. Zij houdt je dan op de hoogte van het verdere verloop.