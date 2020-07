Alternatief zomerprogramma met veel zoektochten langs wandel- en fietspaden DDH

02 juli 2020

11u15 2 Aarschot De stad Aarschot heeft een alternatief zomerprogramma klaar nu een aantal grotere evenementen wegens het coronavirus niet doorgaan. Op het programma veel zoektochten, kinderanimatie en een drive-in movie.

“Deze zomer wordt meer dan ooit de ‘Zomer van Aarschot’ met vakantie in eigen stad. We zetten in op een veilige zomer met een aangepast programma en brengen enkele nieuwigheden maar behouden toch ook een aantal vaste waarden”, steekt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) van wal.

Op 1 en 2 augustus staat er alvast een drive-in movie langs de stedelijke sporthal op het programma en een zomer lang zet Aarschot vooral in op belevingsevenementen. “Nooit eerder zullen er zo veel zoektochten, fiets- en wandelroutes ons langs de mooie en waardevolle plekjes in Aarschot en de deelgemeenten leiden”.

Kindertheaterboerderij

De stad wil ook de deelgemeenten betrekken en zal ook daar initiatieven ontwikkelen. Zo bijvoorbeeld worden er vijf locaties omgetoverd tot een kindertheaterboerderij. “Dat is een 2-in-1 formule waarbij kinderen kunnen knuffelen met de dieren van de mobiele zorgboerderij ‘De Tinteltuin’ en tegelijkertijd een poppentheatervoorstelling kunnen meepikken. Ook jeugdcentrum De Klinker trekt naar de deelgemeenten met De Klinker Zomertour. Elke vrijdag van augustus brengen ze straatvoetbal, kinderanimatie en muziek naar een andere deelgemeente”, gaat Rutten verder die inwoners oproept om ook zelf iets te organiseren deze zomer. “Vanaf 1 augustus kan iedereen zelf iets op poten zetten in eigen buurt of straat. Naast de toelage voor buurtfeesten en de praktische ondersteuning voor speelstraten, verlaagden we de drempel nu ook nog door de aanvraagprocedure te versoepelen. Je moet je buurtfeest of speelstraat wel aanvragen via het evenementenloket maar dat hoeft geen zes weken op voorhand dit jaar”.