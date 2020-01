Aleydistheater speelt ‘De Kussenman’ Geert Mertens

15 januari 2020

Als derde productie van het seizoen speelt het Aleydistheater vanaf eind deze mand ‘De Kussenman’. Het verhaal speelt zich af in een totalitaire staat waar de auteur-schrijver Katurian door twee rechercheurs van de staatsveiligheid wordt ondervraagd. De reden van zijn arrestatie ontgaat hem volkomen. Hij weet wel dat de kortverhalen die hij schreef de leidraad vormen voor zijn ondervraging.

“Het theaterstuk is een detective-thriller over de absurditeit van literatuur die je meteen bij de keel grijpt”, klinkt het. De regie is in handen van Davy Bikkems die al sinds zijn 16de actief is in het Limburgse theaterwereldje. Auteur is Martin McDonagh. Spelers van dienst zijn Luc Jacobs, Jo Verreydt, Jef Willemsen en Ruben Ruette.

De première vindt plaats op vrijdag 31 januari. Er zijn voorstellingen op 1, 7, 8, 14, 15, 21 en 22 februari. Tickets kosten tien euro. Reserveren en info: www.aleydistheater.be of 016 56 02 22