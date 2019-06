Al eerste aanpassingen aan nieuw verkeerscirculatieplan Rijrichting in Nieuwstraat wordt opnieuw omgedraaid en fietszone wordt aangepast Geert Mertens

14 juni 2019

18u30 9 Aarschot Het stadsbestuur voert, op vraag van de omwonenden, al enkele aanpassingen door aan het nieuwe circulatieplan dat op 1 juli wordt ingevoerd. De fietszone wordt aangepast. De Sint-Niklaasberg, Leuvensestraat en Bonewijk maken er geen deel meer van uit. Daarnaast blijft de rijrichting behouden in de Nieuwstraat, Maaldersstraat, Tiensestraat en op de Panoramaweg.

“Aangezien een omgedraaide rijrichting in sommige straten tot technische problemen zou kunnen leiden, werd de rijrichting zoals ze momenteel is, behouden in deze straten”, zeggen burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en haar bevoegde schepenen. “De technische problemen omvatten onder meer het indraaien van garages, moeilijk te nemen bochten met langere en grote voertuigen.”

De rijrichting in de Lombaardstraat werd dan weer omgedraaid. “In functie van evenementen waarbij het noodzakelijk is om de Grote Markt af te sluiten", klinkt het.

“Op die manier kan het verkeer de binnenstad nog via de Lombaardstraat verlaten. Daarnaast moeten voertuigen verplicht rechtsaf in de Amerstraat aan het kruispunt met de Pastoor Dergentlaan. De fietszone werd aangepast op basis van het advies van de Fietsersbond. De Sint-Niklaasberg, de Leuvensestraat en de Bonewijk maken geen deel meer uit van de fietszone. Deze zijn te breed om een fietszone in te voeren. Voor het overige blijft de fietszone ongewijzigd.”

Aan het kruispunt van de Amerstraat met de Pastoor Dergentlaan moeten voertuigen verplicht rechtsaf slaan. “Zo wordt een gevaarlijke oversteekbeweging vermeden en zal het verkeer uit de Amerstraat vlotter kunnen invoegen op de Pastoor Dergentlaan.”

Parkeerbeleid

Samen met het nieuwe circulatieplan voert het stadsbestuur ook enkele aanpassingen aan het parkeerbeleid door. “Zo kan je vanaf maandag 1 juli niet langer met een bewonerskaart in de Martelarenstraat en de Theo De Beckerstraat parkeren. Op die manier staan de parkeerplaatsen, die het dichtst bij de handelaars gelegen zijn, ter beschikking van de klanten van het centrum.”

De parkeerplaatsen in de Theo De Beckerstraat tegenover de Standaard Boekhandel en de bestaande kortparkeerplaatsen aan de Grote Markt verdwijnen. “Dit wordt immers een laad- en loszone. Op de Grote Markt komen nieuwe parkeerplaatsen onderaan de schuine talud, parallel met de rijweg. Hier worden drie kortparkeerplaatsen met een maximumparkeerduur van 30 minuten en twee mindervalidenparkeerplaatsen ingericht.” Via een sensor wordt gecontroleerd dat de voertuigen er niet langer blijven staan.

Eerder breidde het stadsbestuur al de blauwe zone aan Cristal Monopole uit. Hier kan je maximum vier uur parkeren.

Evaluatie

Vanaf 1 juli treedt het nieuwe verkeerscirculatieplan in werking. Het stadsbestuur neemt een jaar de tijd om het nieuwe circulatieplan grondig te evalueren. Op het mailadres mobiliteit@aarschot.be kan je je opmerkingen of bedenkingen over de aanpassing van de verkeerscirculatie kwijt. Voor meer informatie kan je terecht op www.aarschot.be of op het nummer 0800 20 765.