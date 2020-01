Agressiecursus en fikse schadevergoeding voor woesteling die vrienden aftuigde Kim Aerts

16 januari 2020

18u02 0

Een 28-jarige man uit Aarschot heeft opschorting van straf gehad voor slagen aan twee vrienden. T.G. was vorige zomer met hen op mountainbikeweekend in Malmedy toen zijn potje overkookte na een dronken avond. De twintiger herinnerde zich niet veel meer van de feiten maar verklaarde aan de rechter dat het om een verhitte discussie ging. Daarbij gaf G. een vriend rake klappen. Toen het slachtoffer een stamp afweerde met zijn arm brak hij zijn hand. Hij viel op de grond waarna hij nog enkele stampen in zijn nek en schouder kreeg. Hij verloor even het bewustzijn. Toen diens broer tussenkwam, moest ook die delen in de slagen. Hij hield er een gebroken neus en oogkas aan over.

De broers verbraken na het incident elk contact met hun makker. De rechter gaf de twintiger opschorting van straf, gedurende drie jaar, als hij een agressiecursus volgt en zich onthoudt van overmatig alcoholgebruik. Hij moet aan het slachtoffer een schadevergoeding van 3.536 euro.