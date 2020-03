Afstandsonderwijs vanaf woensdag in Sint-Jozefcollege DDH

15 maart 2020

13u18 46 Aarschot Het Sint-Jozefcollege in Aarschot denkt erover om vanaf woensdag les te geven op afstand. Intussen zorgt de school vanaf maandag voor opvang, maar veel leerlingen verwachten ze niet.

Concrete details zijn er nog niet, maar de school zal de komende dagen overleggen met de vakgroepen en wil tegen woensdag een systeem voor afstandsonderwijs uitrollen. Bedoeling is in elk geval om te vertrekken vanaf een aantal platformen waartoe leerlingen en leraars nu al toegang hebben. De directie denkt hierbij in eerste instantie aan smartschool en/of office 365. Leerlingen die geen pc of laptop hebben, mogen een bericht sturen naar de directie en die kijkt dan of ze kan helpen.

De paasexamens van de scholengroep Arcadia, waartoe het Sint-Jozefscollege behoort, worden geannuleerd en de vakgroepen die paasexamens hadden gepland zullen de juni examens beperken tot de leerstof van het derde trimester. Wanneer de scholen weer openen, zullen de leerlingen wel herhalingstoetsen afleggen over de leerstof van januari en februari.

Opvang

Het Sint-Jozefscollege voorziet vanaf maandag ook opvang voor gezonde leerlingen wiens ouders geen geschikte opvang vinden. De opvang gaat door in de Bekaflaan en vanaf dinsdag zullen ook de leerlingen van de 2de en 3de graad daar worden opgevangen en niet op hun campus.

De leerlingen worden in de studie geplaatst en uit elkaar gezet. In samenspraak met de aanwezige leraren kan er ook gesport worden. Uit een enquête die de school hield, blijkt alvast dat niet veel leerlingen nood hebben aan dergelijke opvang. De school verwacht dan ook niet zo heel veel leerlingen.