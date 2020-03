Afstandsonderwijs nu ook met live videoles DDH

23 maart 2020

16u32 0 Aarschot Het Sint-Jozefcollege in Aarschot gaat een stap verder in hun afstandsonderwijs dat ze vorige week opstartten. Vanaf deze week geven docenten ook live les, ook al zijn die lessen vrijblijvend.

Via het leerplatform Smartschool kunnen kinderen op bepaalde tijdstippen inloggen en krijgen ze hun leraar of lerares live te zien. De live lessen zijn voor vakken als wiskunde, economie en Engels. “Op deze manier is er rechtstreeks interactie met mijn leerlingen en kan ik hen onmiddellijk bijsturen”, zegt lerares Engels Debby Peeters hierover.

In functie van het gelijke kansen en leerrecht voor iedereen waakt de school er over dat de live lessen vrijblijvend zijn en vooral dienen om vragen van leerlingen te beantwoorden. De leraar maakt daarvoor eerst een afspraak met de klasgroep, waarna alle deelnemers op het afgesproken tijdstip inloggen.

Onderstaand filmpje maakte de school om te tonen hoe de lessen verlopen.