AED-toestel aan stedelijke school SIMA in gebruik genomen Geert Mertens

10 december 2019

11u36 0 Aarschot De stedelijke school Sima nam een nieuwe hartstarter, een zogenaamd AED-toestel, in gebruik. De automatische externe defibrillator (AED) kwam er dankzij het initiatief van HeartSaver vzw. Verschillende lokale ondernemers en organisaties droegen hun steentje bij, want ook voor hen is dit een goede zaak.

“Een AED-toestel dient een schok toe aan iemand met een hartstilstand om het hart terug op gang te brengen”, aldus schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (sp.a). “Het toestel dat SIMA in gebruik nam, hangt bewust buiten de school zodat het te allen tijde beschikbaar is voor omwonenden en passanten. Want bij een hartstilstand telt elke seconde.”

In België zijn er jaarlijks meer dan 10.000 mensen die een plotse hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Omstaanders starten best zo snel mogelijk met reanimatie. In combinatie met een correct gebruik van de hartstarter vergroot de overlevingskans van het slachtoffer met 60 à 70%.

Opleiding

Het toestel kwam er dankzij een fondsenwerving door HeartSaver vzw. “Enkele sponsors die het project mee verwezenlijkten, waren aanwezig op de inhuldiging: Bloemenspeciaalzaak Amphora, Argenta, Pivot Point en Toscanzahoeve”, luidt het.

Samen met schepen van Welzijn Nicole Van Emelen en personeelsleden van SIMA volgden ze een korte opleiding over het gebruik van het toestel. Ook de leerlingen van SIMA krijgen, naast EHBO-cursussen, een opleiding reanimeren en defibrilleren.