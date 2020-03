Actie van ouderraad toont aan: leerlingen zeulen tot 12 kilogram mee in de boekentas DDH

02 maart 2020

16u04 2 Aarschot De ouderraad van het Sint-Jozefscollege in Aarschot wil leerlingen sensibiliseren en attent maken op de soms wel heel zware boekentassen. Daarom organiseerden ze een weegactie en die leverde verrassende resultaten op.

Amper enkele leerlingen hebben een boekentas bij die minder weegt dan 5 kilogram. De zwaarste boekentas woog maar liefst 12,5 kilo en de meeste leerlingen zeulen zo’n 6 kilo mee.

Opvallend is ook het grote verschil tussen de boekentassen van leerlingen uit dezelfde klas. Een klasgenoot van de leerling met 12 kilogram in de tas droeg een boekentas van 4,5 kilogram en dat is toch opmerkelijk aangezien ze beiden dezelfde lessen volgen en hetzelfde materiaal nodig hebben gedurende de dag.

De school zal de jongeren nogmaals wijzen op het belang van een goed klaargemaakte boekentas en hen vragen geen onnodige spullen mee te brengen. De leerlingen kregen ook een lijst met tips mee. Wij onthouden alvast dat de boekentas niet meer dan 10% van het lichaamsgewicht zou mogen wegen.