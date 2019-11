Aarschottenaar voelt zich veilig, maar stad zet nog meer in op veilige en leefbare omgeving Kristien Bollen

15 november 2019

12u20 2 Aarschot Tijdens de gemeenteraadszitting werd het nieuw zonaal veiligheidsplan van de politiezone Aarschot voorgesteld. Hierin schuift de lokale politie de prioriteiten naar voren waarop ze de komende jaren (2020-2025) zal inzetten.

“Veiligheid is voor mij prioriteit nummer één ! Onze stad scoort zeker niet slecht. Vorig jaar organiseerden we samen met de FOD Binnenlandse Zaken nog een bevolkingsbevraging. Daaruit bleek dat bijna 80% van de bevraagde Aarschottenaren zich zelden tot nooit onveilig voelt in zijn eigen buurt. Uiteraard willen we het nog beter doen. Voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 houden we een veilige en leefbare omgeving voor ogen. Ook de resultaten van de bevolkingsbevraging vormden zeker een goede leidraad bij de opmaak van het plan”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten

Alcohol- en druggebruik

Het aantal klachten over overlast naar aanleiding van alcohol- en druggebruik stijgt helaas elk jaar. Ook het aantal bestuurders dat onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur kruipt, blijft verbazend hoog. “Het hoge aantal drugdossiers maakt het beheersen van druggerelateerde criminaliteit één van de prioriteiten van het nieuw zonaal veiligheidsplan. We willen drugbezit en overlast gerelateerd aan druggebruik beheersbaar maken met een integrale en geïntegreerde aanpak.”

Verkeersveiligheid

“Ook verkeersveiligheid blijft een prioriteit. Aarschot is met haar uitgebreid activiteitenaanbod, de vele scholen, het handelscentrum, het industrieterrein... een veelbezochte stad. Dit in combinatie met het station, de op- en afritten van de autosnelwegen en de belangrijke verbindingswegen die door de stad lopen, zorgt uiteraard voor verkeersdrukte. Ook al werpen de inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid hun vruchten af, het blijft een belangrijk werkpunt. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel.”

De politie zal ook de komende jaren sterk inzetten op acties om verkeersgevaarlijk gedrag zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed en afleiding achter het stuur, te ontraden. Ook de bevolking gaf aan dat controleacties op snel rijden en rijden onder invloed tot de belangrijkste taak van de politie horen.

Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld en verontrustende opvoedingssituaties behoren spijtig genoeg tot de dagelijkse tussenkomsten van de lokale politie.

“We zullen bijzondere aandacht besteden aan de aanpak van geweld binnen het gezin en in het bijzonder feiten in combinatie met een verontrustende opvoedingssituatie van kinderen. We zorgen voor een kwalitatieve afhandeling van elk dossier.”

Woninginbraken

“Het aantal woninginbraken daalt al enkele jaren en dat willen we zo houden. Naast de financiële impact is vooral de emotionele impact groot. Ook in de bevolkingsbevraging komt de vraag naar een allesomvattende aanpak van woninginbraken - waaronder preventie, afschrikkende controles, sporenonderzoek en nazorg - naar voren”, luidt het.