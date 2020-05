Aarschottenaar Stefaan Andries ziet zijn online quizje uitgroeien tot ‘De Huiskamerquiz van Vlaanderen’: u speelt toch ook mee vanavond? Vanessa Dekeyzer

02 mei 2020

13u12 6 Aarschot Vanavond kan je live op HLN.be De Huiskamerquiz van Vlaanderen spelen. Brein achter dit vragenspel is Stefaan Andries uit Aarschot. Hij speelt al zes weken online De Huiskamerquiz van Aarschot samen met enkele duizenden spelers. Op die manier probeert hij mensen met elkaar te verbinden en hen een verzetje te geven in deze bizarre tijden.

Misschien weten niet veel mensen nog dat Aarschot in 2013 in het tv-programma ‘De Slimste Gemeente’ alle andere deelnemende gemeenten aftroefde, maar Stefaan herinnert zich dit heel goed, want hij stelde de ploeg samen om Aarschot in deze strijd te laten schitteren. “Ik ben wel een regelmatig quizspeler”, zegt de man, die in het dagelijkse leven werkzaam is in de IT-privacy & security sector. “Het is nu drukker dan ooit, want met de online verkoop zijn de componenten privacy & security nooit ver weg. Corona heeft dan ook voor mij, wat werk betreft, geen verschil gemaakt.”

Maar Stefaan beseft dat het virus voor heel wat mensen extra vrije tijd met zich meebrengt en hoe kan je die vrije tijd beter opvullen dan met quizzen, dacht hij. “Al vijftien jaar organiseer ik zelf quizavonden, soms zelfs grote, zoals vorig jaar de Kom op tegen Kanker quiz samen met de mensen van VRT-nieuws en met maar liefst 150 deelnemende ploegen. Op 24 april zou een tweede editie hiervan plaatsvinden, maar dat kan met corona niet. Heel wat organisaties en verenigingen zien hun jaarlijkse quiz trouwens in het water vallen. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een alternatief om online toch te quizzen. Ik wou geen ingewikkelde platformen met daar bovenop nog moeilijke vragen.”

Zo kwam Stefaan op het idee om live via Facebook zelf een uurtje quiz te organiseren. Hij kreeg daarbij steun van heel wat sociale media groepen en de stad Aarschot. “De eerste aflevering op 28 maart had ik ‘n kleine duizend viewers. Vorige zaterdag was dat aantal opgelopen tot 8.000. Ik stelde hen de vraag vanwaar ze kwamen en dat bleek uit heel Vlaanderen te zijn, uit maar liefst 120 verschillende gemeenten. Er zaten zelfs enkele Belgen, die momenteel in het buitenland verblijven, tussen. Ik vernam ook dat clubs en verenigingen de quiz bijvoorbeeld via Zoom binnenhalen en zo samen, maar toch apart, de quiz delen.”

Ook bij HLN en VTM namen ze vorige zaterdag deel aan de quiz en zo komt nu De Huiskamerquiz van Vlaanderen tot stand. Die zal gepresenteerd worden door Freek Braeckman met de hulp van Stefaan en zijn intussen opgericht ‘redactieteam’ van bevriende quizzers. “We spelen vijf rondes van tien vragen, telkens rond een ander onderwerp en met enkele verborgen links. Het is een quiz voor jong en oud, waarbij het niet gaat om het snelst afdrukken of een prijs te winnen, het is enkel voor de fun. Dus kijk vanavond zeker mee om 20 uur naar De Huiskamerquiz van Vlaanderen.

De antwoordbladen van de quiz vind je hier onder deze link. Printen, drankje en chips klaar en quizzen maar.