Aarschotse taxibedrijven slaan handen in elkaar Kristien Bollen

21 juni 2020

11u49 1 Aarschot De drie officiële taxibedrijven die actief zijn op het grondgebied Aarschot gaan de samenwerking verder uitbreiden. Eerder werd al regelmatig beroep gedaan op elkaars diensten om ritten uit te voeren als deze door de ene partij niet kon worden uitgevoerd in de loop van de dag, nu richten ze ook een beurtelingse wachtdienst op voor de weeknachten.

Deze samenwerking gaat dus een hele stap verder. Van zondag tot vrijdag vanaf 19 uur tot 7 uur ‘s ochtends verzorgt telkens een taxibedrijf de permanentie. Tijdens deze dienst zullen alle losse taxiritten naar deze zijn dispatching doorgaan, na verloop zal ook bekeken worden of er nood is aan een back up voor een extra wagen.

Nachtdienst

“Deze specifieke manier van samenwerken komt tot stand voor de nachten (in de dag doen we dit ook, maar op een andere manier) , omwille van de weinige ritten die er voor elk bedrijf individueel ‘s nachts zijn. Ook in de dag werken we samen, dit dede we eigenlijk al langer, maar op een andere manier. Als één van ons teveel klanten heeft op hetzelfde moment, vragen we een collega om een rit over te nemen. Bij deze samenwerking gaat het dus een stap verder, om beurt verzorgen we wekelijks de nachtdienst. Op deze manier kinnen we de service blijven bieden” zegt Francis Keuninckx vanTaxi Cisse.

Unieke samenwerking

De drie bedrijven, Taxi Cisse, Taxi René en Taxi LVW hebben dus gekozen voor deze unieke samenwerking in de taxibranche aan te gaan. Niet concurreren maar samenwerken. “Toen Francis met het idee kwam, hebben we geen seconde getwijfeld “zeggen René Guldentops (Taxi René) en Jonas Wolput van Taxi LVW. “In onze stad is er dan ook een mooie samenwerking tussen deze bedrijven zodat klanten nooit lang moeten wachten en op deze manier gaan we een stapje verder. Zo moeten wijzelf niet een hele nacht op blijven voor maar enkele ritjes maar wie van “wacht” is, neemt alle klanten over. Een efficiënte manier van werken.”

Toch hebben de drie heren nog één boodschap. “We hopen zo ook de zwart rijders die op ons grondgebied Aarschot nog sterk aanwezig zijn om deze een halt toe te roepen, en vragen ook aan de gebruikers van deze illegale taxi’s om na te denken.”