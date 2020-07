Aarschotse kunstenaar maakt werk voor stedelijke sporthal DDH

01 juli 2020

16u29 0 Aarschot De Aarschotse kunstenaar Wilfried De Cock maakte een kunstwerk voor de stedelijke sporthal waar ook het zwembad in gevestigd is. Woendagochtend huldigden burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) en schepen Geert Schellens (Sp.a), samen met de kunstenaar en zwembadbeheerder Steve Rotten, het werk in. Binnenkort krijgt de sporthal ook een nieuw dak en komen er zonnepanelen op het dak.

Het was Steve Rotten die met het idee kwam. “Die muur was zo leeg en dat stoorde mij al lang. De voorbije maanden hebben we hier veel onderhoudswerken verricht en het leek mij leuk om ook iets met die muur te doen. Ik stelde een muurschildering voor en het college zag dat ook zitten maar de kunstenaar maakte er uiteindelijk toch nog net iets anders van”.

Reliëf

Kunstenaar Wilfried koos voor een reliëf en verwerkte er alle sporten in die in de sporthal worden beoefend. Een grote A symboliseert dan weer de stad. “Sport is een internationale taal en dat sprak mij wel aan. Ik verwerkte er ook enkele elementen in speciaal voor kinderen want wie goed kijkt, ziet ook haaien. Het leek mij beter om er een reliëf van te maken in plaats van een muurschildering. Dat kan je namelijk nog verhangen”, vertelt de kunstenaar.

Ook burgemeester Gwendoly Rutten is blij met de aanwinst. “De sporthal was tijdens de lockdown het kloppend hart van de crisis waar we bijvoorbeeld de triagepost in onder brachten. Sporten verbindt ook mensen en dat is in deze tijden belangrijk. Het is fijn dat dit kunstwerk ons altijd zal herinneren aan deze vreemde coronatijden”.

Naast een kunstwerk heeft de sporthal ook dringend nood aan herstellingswerken, want tijdens de inhuldiging lekte regenwater door het dak naar binnen. “We zijn daar volop mee bezig. Volgende week is er nog een vergadering gepland. Naast het dak, dat dus dringend hersteld moet worden, willen we ook kijken of we zonnepanelen kunnen installeren”, besluit Rutten.