Aarschotse handelaars nu ook

op VlaanderenOnline en

Happy Hageland-app DDH

03 april 2020

13u08 2 Aarschot Aarschot sluit nu ook aan bij het platform Aarschot sluit nu ook aan bij het platform VlaanderenOnline en de app Happy Hageland. Beide bundelen per stad of gemeente alle handelszaken die vandaag nog actief zijn.

Net als andere steden en gemeenten in het Hageland dat al eerder deden, sluit Aarschot nu ook aan bij het platform en de app die de provincie eerder lanceerde. Op die manier krijg je op één digitale plek een overzicht per gemeente en stad. Zo krijg je nu dus ook een overzicht van alle handelaars die nog actief zijn in Aarschot.

“Als stadsbestuur willen we onze lokale middenstanders zo goed mogelijk ondersteunen, zeker tijdens de coronacrisis”, vertelt schepen van Economie Bert Van der Auwera. “Vorige week lanceerden we al een website om lokaal winkelen te promoten. Het is zeker een meerwaarde dat we nu ook op de kar kunnen springen van het platform VlaanderenOnline. Alles wat onze handels- en horecazaken een duwtje in de rug kan geven, is mooi meegenomen.”

Handelaars die zich willen registreren of foute informatie willen corrigeren doen dat via de website. Je mag wijzigingen ook altijd doorgeven via mail naar lokale- economie@aarschot.be. Handelaars die hun online shop of take away formule willen promoten op de website van de stad, sturen een mail naar kirsten.blanckaert@cityd-wes.be met daarin hun contactinformatie, hun logo, de beschrijving van hun zaak en de links naar de website en/of Facebookpagina.